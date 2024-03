Futuro Pioli, l’indiscrezione non lascia dubbi: «Verso la conferma a prescindere dai risultati». Cosa succede

Futuro Pioli, arriva un’importante indiscrezione sul tecnico rossonero: permanenza molto vicina. Tutti i dettagli

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, noto giornalista, ha parlato così del futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan:

PAROLE – «La sensazione è che, nonostante valore e curriculum, qualcosa si sia ormai rotto nel rapporto tra i tecnici e le due piazze. Anche se, si sa, i tifosi sono spesso umorali e basta un trofeo per far risalire sul carro chi è sceso. La novità dell’ultima settimana però, attraverso rumors fatti filtrare dai due club, è che ci sia la volontà di confermare sia Allegri sia Pioli. Non sarebbero necessarie né la vittoria dell’Europa League né quella della Coppa Italia per proseguire la storia: basterebbe ad entrambi la qualificazione in Champions, che sembra sicura. Promesse reali o di circostanza per evitare le continue fastidiose ipotesi di mercato e poi a fine stagione si vedrà? Perché nonostante le buone intenzioni se Allegri continuasse con questo ritmo sarebbe complicato ripresentarlo. Così come sarebbe difficilissimo riproporre Pioli se uscisse contro la Roma in Europa League e perdesse il derby. In ogni caso, al momento, i club sembrano non farsi condizionare dalle piazze».