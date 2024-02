Futuro Pioli, Europa League decisiva: spuntano le condizioni per la permanenza sulla panchina del Milan

Futuro Pioli, spuntano le condizioni per la permanenza del tecnico sulla panchina del Milan: Europa League praticamente decisiva

Come riferito da Tuttosport, il ritorno dell’Europa League, oggi la sfida a San Siro tra Milan e Rennes per l’andata dei sedicesimi di finale (calcio d’inizio alle 21), segnerà inevitabilmente anche il destino di Stefano Pioli.

La vittoria del trofeo gli garantirebbe la permanenza certa anche per la prossima stagione ma anche l’arrivo almeno in semifinale unito alla qualificazione in Champions League tramite il campionato, e magari col secondo posto, spingerebbero la società rossonera a confermarlo.