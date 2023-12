Futuro Pioli, Maldini spiega: «Lo avremmo confermato anche noi, ecco perchè»

Futuro Pioli, Paolo Maldini ha spiegato che avrebbe confermato il tecnico al termine della scorsa stagione: le parole

Durante l’intervista a Repubblica, Paolo Maldini ha parlato così di Stefano Pioli:

PIOLI – «Stefano andrebbe ringraziato sempre dai tifosi milanisti, il suo lavoro è stato fondamentale per la crescita dei giovani calciatori che sono arrivati al Milan, li ha fatti giocare e li ha aiutati a diventare quello che sono adesso, è stata una figura chiave delle nostre fortune. Vorrei ricordare però che l’allenatore è una tra le persone più sole del mondo del calcio. Dargli compiti che esulano dai suoi lo renderà sempre più solo, se non verrà supportato. Ci stavamo già confrontando per la stagione successiva. Siamo stati noi a rinnovare il suo contratto fino al 2025, perché lo meritava. Se ci fosse stata, come negli anni passati, un’unità di intenti e visioni con gli obiettivi societari, non vedo perché l’avremmo dovuto cambiare».

