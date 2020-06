Futuro Paquetà: svolta o cessione, il giocatore è appeso ad un filo

Futuro Paquetà: il destino del brasiliano sarebbe appeso ad un filo. L’ex Flamengo ha solo un obiettivo, riscattare la pessima stagione

Il futuro di Lucas Paquetà sarebbe appeso ad un filo. Il brasiliano giunto sotto la coorte di Gennaro Gattuso ha letteralmente fatto innamorare i tifosi rossoneri. Purtroppo però con l’avvento di Marco Giampaolo la favola è terminata, tanto da perdere non solo il posto da titolare, ma anche il campo per alcune partite.

Con Pioli si attendeva la rinascita dell’ex Flamengo e invece, il numero 39 ha perso la sfida, scendendo gerarchicamente di grado alle spalle del 30enne Giacomo Bonaventura. Ora è tempo di rialzarsi e dimostrare le proprie potenzialità, non solo per il bene del Milan ma anche per il proseguo della propria carriera. Qualora così non fosse, il suo addio sarebbe cosa certa. Lo riferisce Tuttosport.