La Roma continua a pensare ad Andrea Belotti per rinforzare l’attacco, ma prima serve una cessione per far spazio al Gallo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in questo senso l’eventuale uscita di Shomourodov potrebbe far spazio proprio all’attaccante ex Torino.