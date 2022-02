Fusetti: «Derby? Dimostrazione che nulla è scontato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Laura Fusetti ha parlato a Milan Tv, dicendo la sua in vista dei prossimi impegni delle rossonere sia in campionato che Coppa Italia, ma anche del derby vinto dal Milan maschile:

DERBY MASCHILE – «L’ho visto, sono contenta che abbia vinto il Milan, soprattutto per il modo in cui ha vinto, quando vedi queste partite capisci che il calcio è davvero bello perchè non c’è nulla di scontato»

