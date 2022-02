Fusetti: «Abbiamo tanto da dire, il nostro pericolo più grande siamo noi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Laura Fusetti ha parlato a Milan Tv, dicendo la sua in vista dei prossimi impegni delle rossonere sia in campionato che Coppa Italia:

«Dall’inizio del nuovo anno abbiamo avuto ottimi risultati, sapevammo che dovevamo riscattare delle prestazioni di fine anno che avevano lasciato un po’ l’amaro in bocca, siamo tornate dalle vacanze concentrate, abbiamo dimostrato il nostro valore in Supercoppa e vogliamo continuare cosi»

MILAN LAZIO «È stata una partita, si è messa male per delle nostre sviste, questo dimostra che quando non siamo concentrate siamo una squadra come tante. Il gol di Nina è stata una liberazione per tutte e sul 3-1 la liberazione è stata ancor più evidente»

SAMPDORIA – «Veniamo da un 4-1 ma la partita di campionato ci ha dimostrato che niente è scontato, dobbiamo dare il nostro meglio, far vedere le nostre qualità, il nostro pericolo più grande siamo noi»

PIEMONTE E GUAGNI – «Hanno aggiunto esperienza a questa squadra. Hanno voglia di dimostrare e penso che sia questa la differenza, sono ottime giocatrici lo sapevamo già, stanno dimostrando di tenere al Milan, al gruppo e a fare bene»

DIFESA – «Anche in difesa acquisiamo sempre più confidenza. Se noi riusciamo a difendere bene, sappiamo che la squadra è anche più tranquilla»

SASSUOLO – «Vogliamo riscattarci, vogliamo far vedere che abbiamo tanto ancora da dire, all’andata è stata una partita brutta in tutti i sensi, cercheremo di prepararci al meglio e non vediamo l’ora di giocare queste partite»

DERBY MASCHILE – «L’ho visto, sono contenta che abbia vinto il Milan, soprattutto per il modo in cui ha vinto, quando vedi queste partite capisci che il calcio è davvero bello perchè non c’è nulla di scontato»