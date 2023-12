Furlani precisa: «Superlega? Dobbiamo studiare e capire». Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match

Giorgio Furlani a Dazn prima di Salernitana Milan per parlare, tra le altre cose, anche della Superlega. Le sue dichiarazioni.

SUPERLEGA – «Di questo ha parlato il presidente Scaroni. È successo tanto, dobbiamo studiare e capire, si è detto tanto ma non so quanti han studiato bene. Dobbiamo focalizzarci sul calcio italiano, sulle sue problematiche e come renderlo competitivo a livello europeo».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI FURLANI PRE SALERNITANA-MILAN