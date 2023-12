Furlani sull’abolizione del Decreto Crescita: «Decisione triste per il calcio italiano». Le parole dell’amministratore delegato del Milan

Giorgio Furlani ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Milan-Sassuolo. Ecco le sue parole

«Male. È una decisione triste per il calcio italiano, ci rende più poveri, meno competitivi e ci indebolisce. Il calcio italiano non è visto come un settore dell’economia e dovrebbe esserlo. Ci sono leggi che ci impediscono di tornare a essere leader mondiali. Brutta decisione per noi, ringrazio Abodi che ha provato a spingere per avere un tavolo in cui discutere… Purtroppo la decisione non è andata nel senso giusto».

