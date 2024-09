Furlani MINIMIZZA il caso cooling break: ecco cosa ha FATTO il dirigente rossonero

La presentazione di Tammy Abraham si è trasformata in un’occasione per Giorgio Furlani di affrontare le recenti polemiche che hanno coinvolto il Milan. Il Giornale titola “Il Milan fa quadrato tra Ibra, Fonseca e cooling break”, evidenziando l’intervento dell’amministratore delegato in difesa di Ibrahimovic, assente per un viaggio programmato da tempo, e di Fonseca, il cui lavoro è apprezzato dalla società e dalla squadra.

Furlani ha inoltre minimizzato la vicenda del “cooling break”, definendola un “non evento” e ribadendo la spiegazione fornita da Theo Hernandez.