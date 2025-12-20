Fullkrug al Milan con lo zampino di Tare: ecco perchè il DS albanese lo ritiene perfetto per Allegri

Fullkrug, l’imminente arrivo al Milan dell’attaccante ha la firma chiara di Igli Tare: ecco perchè il DS lo ritiene perfetto per Allegri

L’imminente arrivo di Niclas Füllkrug a Milanello non è solo un’operazione di riparazione, ma il frutto di una strategia precisa firmata Igli Tare. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Direttore Sportivo albanese ha individuato nel centravanti del West Ham il tassello mancante per completare il puzzle tattico di Massimiliano Allegri.

Fullkrug, un’operazione “alla Tare”

Moretto ha sottolineato come la trattativa sia stata gestita in prima persona dal DS rossonero, che ha lavorato ai fianchi del club inglese per consegnare il giocatore al tecnico il prima possibile:

Profilo Funzionale: Tare ritiene che Füllkrug sia l’attaccante ideale per il Milan attuale. La sua struttura fisica imponente e la capacità di dominare l’area di rigore sono caratteristiche che mancano nella rosa, specialmente dopo il lungo stop di Santiago Gimenez .

Tare ritiene che Füllkrug sia l’attaccante ideale per il Milan attuale. La sua struttura fisica imponente e la capacità di dominare l’area di rigore sono caratteristiche che mancano nella rosa, specialmente dopo il lungo stop di . Gestione Totale: L’operazione è stata portata avanti da Tare dall’inizio alla fine. Il DS ha saputo sfruttare i costi contenuti e la volontà del giocatore, che ha messo il Milan in cima alle sue preferenze nonostante le sirene dalla Bundesliga.

L’identikit perfetto per Allegri

Per Moretto, la scelta di Füllkrug risponde a un’esigenza tattica specifica del 3-5-2 allegriano: