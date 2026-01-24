Fullkrug a Sport Mediaset: «Per me è un momento speciale, grato per l’accoglienza. Siamo un grande gruppo». Poi scherza sull’infortunio al dito

Fullkrug, nuovo centravanti del Milan, ha parlato del suo momento in rossonero dopo il gol decisivo contro il Lecce: le sue dichiarazioni

Il nuovo bomber rossonero si confessa! Ai microfoni di Sportmediaset, Niclas Füllkrug ha mostrato tutta la sua carica e il suo carisma, confermando di essersi già integrato perfettamente nel “mondo Milan” di Massimiliano Allegri. Nonostante un piccolo acciacco fisico, il panzer tedesco è pronto a dare battaglia per i colori rossoneri.

L’intervista integrale: «Mi godo il momento»

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal numero 9 durante la puntata odierna:

Sull’arrivo al Milan:

«È difficile da dire ma ovviamente è un momento molto speciale, sono felice che il club mi abbia dato la fiducia di essere considerato un buon calciatore e di poter giocare in una grande squadra come questa perchè posso farlo e loro ci credono. È come se l’anno e mezzo precedente non fosse stato buono ma ora mi sento così bene ad essere qui, l’energia è così positiva, la mentalità è così postivia e mi godo il momento».

Sul dito rotto:

«Il dito è ancora rotto (ride ndr.), ma va bene, è gestibile».

Sul gruppo squadra:

«Penso che abbiamo una grande squadra e un grande gruppo e questo è molto importante. Ognuno di noi è concentrato sulla prossima partita, non guardiamo troppo avanti, pensiamo a prendere 3 punti alla volta».

Sulla vita in Italia:

«Mi piace la cultura dell’Italia, mi sento già a casa, mi sento così bene qui che mi sento a mio agio, io sono felice, la mia famiglia è felice, ci piace come sono le persone. Le persone sono molto calorose, ovviamente il Milan è un club molto speciale ed ovunque io vado vedo amore dai tifosi e questo rende la vita molto più facile».