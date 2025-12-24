HANNO DETTO
Fullkrug, arriva il congedo da parte del West Ham: parole chiare sugli infortuni dell’attaccante tedesco
Fullkrug, Nuno Espirito Santo, tecnico del West Ham, ha voluto salutare l’attaccante tedesco passato in queste ore al Milan
L’avventura rossonera di Niclas Füllkrug entra ufficialmente nel vivo proprio alla vigilia di Natale. Sebbene il tesseramento formale avverrà solo il 2 gennaio, l’attaccante tedesco ha già sostenuto e superato le visite mediche a Milano, preparandosi a diventare il nuovo terminale offensivo di Massimiliano Allegri.
Fullkrug, il saluto di Nuno Espirito Santo e i retroscena
Dall’Inghilterra è arrivato il congedo ufficiale di Nuno Espirito Santo. Il tecnico del West Ham, in conferenza stampa prima della sfida contro il Fulham, ha commentato con onestà il fallimento dell’esperienza londinese del tedesco:
- Problemi fisici: «Chiaramente qui la cosa non funzionava e gli auguriamo ogni bene. Abbiamo avuto molte cose a cui pensare, come piccoli infortuni che non gli hanno permesso di giocare con continuità».
- La formula: Il Milan ha chiuso l’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro.
Subito a Milanello con la numero 9
Füllkrug ha dimostrato grande personalità scegliendo la maglia numero 9, rimasta vacante dopo l’addio di Luka Jovic. Una sfida alla “maledizione” del post-Inzaghi che solo Giroud è riuscito davvero a sfatare.
- Primo allenamento: Grazie al nulla osta degli Hammers, Niclas varcherà oggi i cancelli di Milanello per il primo contatto con Allegri e i nuovi compagni.
- Debutto a Cagliari: Grazie alla deroga speciale della Lega Serie A, il “Panzer” potrà essere convocato già per la serata del 2 gennaio, garantendo un’opzione immediata per l’attacco rossonero.