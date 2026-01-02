Fullkrug, il curioso caso dei numeri 9: tanta alternanza al Milan. Da Torres in poi

Fullkrug è il nuovo numero 9 del Milan, spunta una curiosità legata a chi ha indossato questo numero

Il mercato invernale del Milan si apre con un colpo di scena che è già storia. Con l’ufficialità dell’acquisto di Niclas Füllkrug, il club di Via Aldo Rossi non solo si assicura un centravanti di peso internazionale, ma stabilisce un primato statistico curioso riportato dal giornalista Giuseppe Pastore: il tedesco è l’undicesimo giocatore di una nazionalità diversa a indossare consecutivamente la maglia numero 9 dei rossoneri.

L’attaccante, arrivato dal West Ham per rinforzare il reparto offensivo, si mette subito a disposizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina del Diavolo con il suo pragmatismo e la sua capacità di gestione, cercava proprio un profilo come quello di Füllkrug: un “ariete” capace di fare reparto e finalizzare il gioco corale.

Un mosaico internazionale per l’attacco rossonero

Dall’addio di Pippo Inzaghi, la maglia numero 9 ha vissuto una sorta di nomadismo geografico. Füllkrug diventa ora il primo tedesco a raccogliere questa eredità, inserendosi in una cronologia che attraversa tre continenti. Prima di lui, il numero è passato sulla schiena di Luka Jović, talentuoso attaccante serbo, e di Olivier Giroud, il francese che con i suoi gol pesanti è stato l’ultimo vero punto di riferimento dell’attacco del Diavolo.

L’atlante del numero 9: da Mandžukić a Torres

Scorrendo la lista dei predecessori, si nota come la dirigenza abbia cercato soluzioni in ogni angolo del mondo. Troviamo il croato Mario Mandžukić, uomo di fatica e carisma, il polacco Krzysztof Piątek, che visse mesi di grazia sotto la Madonnina, e l’argentino Gonzalo Higuaín, il cui passaggio in rossonero fu breve quanto intenso.

La lista prosegue con il portoghese André Silva, oggi maturato ma allora giovanissimo, il peruviano Gianluca Lapadula, amato per la sua grinta inesauribile, e il brasiliano Luiz Adriano. A chiudere il cerchio delle 11 nazionalità troviamo l’italiano Mattia Destro e lo spagnolo Fernando Torres, il cui arrivo a Milano fu accompagnato da un entusiasmo che purtroppo non trovò riscontro sul campo.

La nuova sfida sotto la guida di Allegri

L’innesto di Füllkrug rappresenta una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico di Allegri. In un Milan che punta a ritrovare la sua dimensione di vertice in Serie A e in Europa, il centravanti tedesco avrà il compito di trasformare i cross di Leao e compagni in punti pesanti. Per i tifosi, l’auspicio è che questa undicesima bandiera sia quella definitiva per spezzare definitivamente ogni tabù legato a quel numero così iconico.