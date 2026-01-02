HANNO DETTO
Tare: «Fullkrug? Sorpresi dalla forma. Nkunku mai in discussione. Siamo vigili in caso di opportunità»
Tare, nel prepartita di Cagliari Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni per parlare del match in programma tra pochi istanti
Igli Tare è intervenuto nel prepartita di Cagliari-Milan ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:
FULLKRUG – «Mancavano delle caratteristiche a questa squadra, dopo l’infortunio di Gimenez siamo stati bravi ad inserire Fullkrug. Siamo rimasti sorpresi della forma che ha subito mostrato in allenamento questa settimana».
IL FUTURO DI NKUNKU – «Normale che ci siano voci e speculazioni, siamo nel mercato, non è mai stato messo in discussione, sta completando il suo inserimento con la squadra. Noi crediamo sia un giocatore importante».
SULLA DIFESA – «Siamo contenti dei nostri difensori, stanno facendo un ottimo campionato, siamo vigili se ci saranno opportunità saremo presenti».