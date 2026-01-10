Fullkrug si presenta a Milan Tv: «L’energia deve crescere, voglio trasmetterla nello spogliatoio. Nessuno è più grande di un club, proviamo a vincere, magari facendo questo»

Fullkrug si presenta a Milan Tv anche in vista del match contro la Fiorentina valido per la 20a giornata di Serie A. Le sue parole

Niklas Füllkrug, nuovo attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Milan TV nel giorno della sua presentazione, anche in vista della partita contro la Fiorentina, soffermandosi sulla sua visione del momento0 cruciale della stagione e sul suo adattamento alla realtà rossonera.

L’attaccante tedesco ha parlato della necessità di mantenere alta l’energia, un aspetto fondamentale in un campionato così equilibrato, in cui la lotta per la vetta della classifica è costante.

L’ENERGIA NEL MOMENTO DI TENSIONE – «Quando c’è tensione, l’energia deve crescere. In una stagione come questa, in cui sei sempre vicino alla vetta della classifica, ad oscillare tra primo e secondo posto in classifica. Serve mantenere energia positiva anche nei momenti più difficili».

IL RUOLO NELLO SPOGLIATOIO – «Bisogna tenere alta l’energia e avere persone che la trasmettano. Io cerco di farlo nello spogliatoio: essere positivo, avere sempre la giusta mentalità, ogni giorno, in allenamento e in partita. Cerco di portare questo spirito nello spogliatoio».

LA CHIACCHIERATA CON BIERHOFF E L’AMORE PER IL MILAN – «Ho parlato un po’ con Malick Thiaw e poi ho avuto una lunga chiacchierata con Oliver Bierhoff. Mi ha detto esattamente quello che sto provando ora: giocare per questo club è qualcosa di magico. È una società enorme, con uno stadio incredibile».

LA SUA INTEGRAZIONE E IL LAVORO SPORCO IN CAMPO – «Penso di potermi integrare molto bene, perché sono un tipo di giocatore che qui mancava. C’è tanta qualità, io amo stare dove fa male: in area, vicino alla porta, lottando nei contrasti difficili, tenendo palla per la squadra, facendo anche lavoro sporco».

RIFERIMENTI TEDESCHI – «Miroslav Klose è stato un riferimento importante per me. Un attaccante tedesco. Anche lui ha giocato in Italia, poi Rudi Völler, Bierhoff ha giocato al Milan. Un grande giocatore».

L’ADATTAMENTO AL CLUB – «Nessuno è più grande del Club e della squadra e bisogna sapersi adattare».

L’OBIETTIVO PER LE PROSSIME PARTITE – «Proviamo a vincere le prossime partite, già da questa domenica, magari con un mio gol…».