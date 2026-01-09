Fullkrug si presenta, il nuovo centravanti del Milan sogna Ibrahimovic: le parole sull’ex attaccante svedese

Fullkrug è il primo rinforzo di gennaio: le sue parole in conferenza stampa su Ibrahimovic, suo modello ed esempio

Nella giornata odierna, la sala stampa di Casa Milan ha ospitato la presentazione ufficiale di Niclas Fullkrug. Il centravanti della nazionale tedesca, già protagonista di due spezzoni di gara con la maglia rossonera, è stato scelto dalla dirigenza per offrire soluzioni tattiche differenti rispetto a quelle presenti in rosa. Il suo arrivo colma un vuoto strutturale che il club ha voluto risolvere immediatamente, anticipando la concorrenza dei nerazzurri e delle altre pretendenti al titolo.

L’incontro con Ibrahimovic e i nuovi obiettivi

Uno dei momenti più significativi della conferenza ha riguardato il rapporto con Zlatan Ibrahimovic, leggendario ex attaccante svedese e oggi dirigente del club. Il nuovo numero nove ha sottolineato l’importanza dei consigli ricevuti da un’icona di tale portata. Il Diavolo ritrova con il tedesco una figura di riferimento centrale, capace di finalizzare il gioco e ispirarsi ai grandi campioni che hanno fatto la storia milanista. L’obiettivo è chiaro: portare gol e carisma per la scalata in classifica.

IBRA – «Ho avuto il piacere di conoscerlo, ci ho parlato. L’ho guardato giocare moltissimo quando ero giovane, era veramente un attaccante completo. Lo conosco veramente molto bene, ma anche lui mi conosce come tipo di giocatore. Mi ha dato qualche consiglio e mi ha detto cosa si aspetta da me. Spero di poter realizzare tutto sul campo come ho fatto negli ultimi anni della mia carriere, e spero che le mie prestazioni possano piacere anche qua.»