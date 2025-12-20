Fullkrug Milan, tutte le informazioni sulla trattativa. E c’è la data del possibile esordio… Segui gli aggiornamenti

Il calciomercato invernale del Milan entra nel vivo con una trattativa che promette di spostare gli equilibri offensivi della squadra. Secondo quanto rivelato da Luca Bianchin, autorevole firma de La Gazzetta dello Sport, il Diavolo e il West Ham sono ormai alla fase finale della preparazione dei documenti per il trasferimento di Niclas Füllkrug. L’obiettivo della dirigenza è chiudere l’operazione tra domani e lunedì, regalando così il primo rinforzo ufficiale a Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato alla guida dei rossoneri per ridare solidità e pragmatismo al progetto sportivo.

I dettagli dell’affare e il ruolo di Igli Tare

La trattativa, condotta con la solita meticolosità da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan noto per la sua abilità nel concludere affari strategici a condizioni vantaggiose, si basa su un prestito con diritto di riscatto. Come riportato anche da Sky Sport DE, la società di Via Aldo Rossi si è detta disposta a coprire l’intero ingaggio dell’attaccante per i prossimi sei mesi, una cifra che oscilla tra 1,2 e 1,5 milioni di euro netti. Le parti stanno lavorando per fissare l’opzione di acquisto definitiva a una cifra inferiore ai 10 milioni di euro.

Niclas Füllkrug: voglia di riscatto all’ombra della Madonnina

Niclas Füllkrug, centravanti tedesco classe 1993 dotato di una imponente struttura fisica e grande abilità nel gioco aereo, vede nel club meneghino l’occasione della vita per rilanciarsi. Dopo l’ottima parentesi al Borussia Dortmund, l’esperienza in Premier League non è stata semplice: tra guai fisici e scelte tecniche, il tedesco ha collezionato solo 413 minuti in stagione, restando ancora a zero gol segnati.

Tuttavia, Massimiliano Allegri è convinto di poter rigenerare il panzer teutonico, inserendolo in un sistema di gioco che esalti le sue caratteristiche di pivot d’area. Se le tempistiche saranno rispettate, Füllkrug potrebbe esordire con la maglia del Diavolo già giovedì 8 gennaio contro il Genoa.

Concorrenza e ottimismo

Nonostante l’interesse di club come il Wolfsburg, il Milan resta in pole position grazie all’accordo già trovato con il calciatore. Igli Tare vuole evitare inserimenti dell’ultimo minuto e punta a consegnare il giocatore al suo allenatore nel minor tempo possibile. Per la formazione rossonera, l’arrivo di Füllkrug rappresenterebbe un tassello fondamentale per affrontare la seconda parte di stagione con rinnovate ambizioni.