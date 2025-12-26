Fullkrug, al nuovo attaccante del Milan non manca personalità: la scelta fa discutere

Fullkrug ha fatto una scelta di personalità appena arrivato al Milan, indosserà la maglia numero nove

Il conto alla rovescia sta per terminare. Il 2 gennaio 2026, con l’apertura ufficiale del mercato invernale, il Milan ufficializzerà l’acquisto di Niclas Füllkrug. Il centravanti tedesco, classe 1993, arriva con il compito di dare peso e concretezza all’attacco di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che predilige punte fisiche capaci di dominare l’area di rigore. Tuttavia, l’ex bomber del West Ham ha già compiuto una scelta coraggiosa che ha acceso il dibattito tra i tifosi: indosserà la maglia numero 9.

Il peso della numero 9: una sfida per il “Panzer”

Per i rossoneri, quella maglia non è un semplice pezzo di stoffa, ma un vessillo che dopo l’addio di Pippo Inzaghi ha assunto i contorni di un vero e proprio tabù. Niclas Füllkrug, attaccante di sfondamento noto per la sua tempra teutonica e il grande senso del gol, eredita un numero che ha visto naufragare molti illustri predecessori. Nel club meneghino, infatti, solo pochi sono riusciti a onorare questa divisa negli ultimi dieci anni.

A eccezione di Olivier Giroud, il campione del mondo francese che con la sua eleganza e i suoi gol decisivi è riuscito a spezzare parzialmente l’incantesimo, e di qualche sprazzo di Luka Jovic, l’attaccante serbo dotato di grande tecnica ma spesso discontinuo, la lista dei “fallimenti” è lunga e prestigiosa.

La cronistoria della maglia “maledetta”

Analizzando lo score degli ultimi dieci giocatori che hanno indossato la 9 del Diavolo in tutte le competizioni, i numeri raccontano una realtà difficile:

Giocatore Stagione Presenze Gol Luka Jovic 2024/25 17 4 Olivier Giroud 2021-24 132 49 Mario Mandzukic 2020/21 11 0 Krzysztof Piatek 2019/20 20 5 Gonzalo Higuain 2018/19 22 8 André Silva 2017/18 40 10 Gianluca Lapadula 2016/17 29 8 Luiz Adriano 2015/16 29 6 Mattia Destro 2014/15 15 3 Fernando Torres 2014/15 10 1

Füllkrug e l’obiettivo riscatto

Nomi del calibro di Fernando Torres, il “Niño” spagnolo arrivato a fine carriera, o Gonzalo Higuain, il “Pipita” argentino che a Milano visse uno dei suoi periodi più bui, non sono riusciti a lasciare il segno. Perfino Mario Mandzukic, guerriero croato ex Juventus, chiuse la sua parentesi milanese a secco.

Ora tocca al gigante di Hannover invertire la rotta. Il pubblico della formazione milanese spera che la sua solidità mentale possa finalmente esorcizzare un numero che pesa come un macigno.