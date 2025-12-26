Fullkrug, Sabatini va in controtendenza: «Ha le caratteristiche adatte per l’attacco del Milan»

Fullkrug al Milan è un colpo che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori, Sandro Sabatini ha detto la sua

Nel corso del podcast Number 1, condotto da Giuseppe Cruciani, Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, quest’ultimo ha parlato dell’acquisto di Niclas Fullkrug.

Se il conduttore radiofonico de ‘La Zanzara’ si è detto perplesso sull’arrivo del tedesco, il giornalista di Mediaset è apparso invece decisamente più fiducioso, reputando il classe 1993 adatto al gioco di Max Allegri.

PROMOSSO FULLKRUG – «Fullkrug va benissimo se sta bene perchè ha le caratteristiche adatte a sostenere l’attacco del Milan con la profondità del centravanti e la presenza fisica proprio del tipico centravanti».