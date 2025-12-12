Fullkrug obiettivo del Milan? Il calciatore è in lista ma Allegri non ha ancora sciolto le riserve. Ecco perchè

Fullkrug nelle ultime ore è stato accostato con grande forza al Milan in vista di gennaio: Allegri lo segue ma non è ancora del tutto convinto

Il Milan continua la sua complessa ricerca di un nuovo attaccante per la sessione di calciomercato di gennaio, ma le voci che arrivano dalla Premier League non sembrano trovare piena corrispondenza con le esigenze tecniche del club.

Come spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport, continuano a rincorrersi le indiscrezioni su Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco di 32 anni, attualmente in forza al West Ham, è un nome caldo sul fronte uscite in Inghilterra e vorrebbe lasciare il club per trovare più spazio altrove.

Tuttavia, il centravanti «non convince però dal punto di vista tecnico» la dirigenza rossonera. Nonostante sia disponibile sul mercato, le caratteristiche di Füllkrug non sembrano allinearsi perfettamente con il profilo di numero 9 cercato da Massimiliano Allegri. Il Milan è alla ricerca di un attaccante affidabile e pienamente funzionale al sistema di gioco del tecnico livornese, e Füllkrug al momento non rappresenta la prima scelta.