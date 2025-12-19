Fullkrug Milan, Allegri avrà il suo rinforzo: spunta una data! Da segnare in rosso

Fullkrug Milan – Spunta una data che i tifosi rossoneri devono cerchiare in rosso, per l’esordio del tedesco

Il calciomercato invernale entra nel vivo e il Milan è pronto a piazzare un colpo di spessore per potenziare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, firma autorevole de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono alle battute finali per l’acquisto di Niclas Füllkrug.

Il centravanti tedesco, un “numero nove” d’area di rigore vecchio stampo, celebre per la sua straripante forza fisica e un fiuto del gol che lo ha reso un punto fermo della nazionale della Germania, è ormai pronto a sbarcare a Milano per mettersi a disposizione della nuova guida tecnica.

I dettagli dell’operazione: prestito con diritto di riscatto

La trattativa tra il Diavolo e il West Ham ha subito un’impennata decisiva nelle ultime ore. Le due società stanno preparando i documenti per formalizzare il trasferimento con una formula che accontenta tutti: prestito con diritto di riscatto. Questa soluzione permette alla dirigenza di via Aldo Rossi di rinforzare la squadra nell’immediato, riservandosi di valutare l’investimento definitivo al termine della stagione.

L’obiettivo del club è chiudere l’iter burocratico tra domani e lunedì, garantendo al tecnico i rinforzi necessari per risalire la china in campionato dopo le recenti fatiche in Supercoppa.

Füllkrug e il modulo di Allegri: esordio vicino

L’arrivo del calciatore teutonico è una precisa richiesta di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina milanista per portare pragmatismo, solidità e quella gestione dei campioni che lo ha reso uno dei tecnici più vincenti d’Italia. Allegri vede in Füllkrug l’ariete ideale per finalizzare il gioco e offrire una sponda fisica ai compagni di reparto.

Se non sorgeranno intoppi nelle prossime ore, il debutto del panzer tedesco con la maglia del Milan potrebbe avvenire già giovedì 8 gennaio nella sfida di campionato contro il Genoa. Per i tifosi, l’innesto di un profilo così internazionale rappresenta una speranza concreta per vedere un attacco più cinico e pesante sotto la gestione del tecnico toscano.