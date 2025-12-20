Fullkrug, il Milan ha una speranza nella trattativa: tra cifre e modalità. Le ultime

Fullkrug obiettivo concreto per il calciomercato invernale, tra cifre e modalità il Milan ha una speranza

Il calciomercato del Milan entra nel vivo della sua fase operativa. Dopo aver puntellato diversi reparti, la dirigenza di via Aldo Rossi ha messo nel mirino un obiettivo prioritario per rinforzare il pacchetto arretrato e l’attacco. Secondo quanto riportato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, filtrerebbe una grandissima fiducia per portare a Milano Niclas Füllkrug, centravanti della nazionale tedesca e attualmente in forza al Borussia Dortmund.

I dettagli dell’operazione: prestito e cifre

L’ottimismo che si respira a Casa Milan non riguarda solo il “sì” del giocatore, ma anche le modalità economiche dell’affare. L’idea dei rossoneri è quella di chiudere in tempi brevi attraverso una formula estremamente favorevole: un prestito con diritto di riscatto. Le cifre dell’eventuale acquisto a titolo definitivo si aggirerebbero tra i 13,5 e i 14 milioni di euro, una somma considerata congrua per un calciatore della sua esperienza.

Niclas Füllkrug, possente numero 9 classe 1993, è il prototipo del centravanti d’area di rigore: forte nel gioco aereo, abile nel proteggere palla e dotato di un senso del gol cinico, caratteristiche che lo hanno reso un punto fermo della Germania negli ultimi grandi tornei internazionali.

La ricerca di un attaccante

Il Diavolo cerca un profilo che possa alternarsi o completarsi con gli altri innesti offensivi, garantendo quella fisicità che spesso è mancata nelle partite più bloccate della scorsa stagione. La dirigenza rossonera sembra intenzionata a regalare al proprio allenatore il pezzo mancante del puzzle prima dell’inizio ufficiale del campionato.

Perché Füllkrug è l’uomo giusto per i rossoneri

Oltre all’aspetto tecnico, il club meneghino valuta positivamente la leadership del tedesco. In un gruppo giovane, l’esperienza internazionale di Füllkrug giocherebbe un ruolo chiave nello spogliatoio. Se le condizioni economiche dovessero essere confermate, il Milan metterebbe a segno un colpo di mercato strategico, assicurandosi un bomber affidabile a costi contenuti.