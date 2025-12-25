Fullkrug Milan, Allegri ha il suo nuovo centravanti. Le cifre dell’operazione. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato invernale del Milan entra nel vivo con un’operazione che promette di spostare gli equilibri fisici della Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe raggiunto un accordo di massima per portare in Italia Niclas Füllkrug, il possente centravanti della nazionale tedesca attualmente in forza al West Ham.

La strategia di Igli Tare e il modulo di Massimiliano Allegri

L’operazione porta la firma di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Diavolo, noto per la sua capacità di scovare profili fisici e funzionali ai progetti tecnici. L’obiettivo è chiaro: regalare a Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato sulla panchina rossonera, un punto di riferimento nell’area di rigore avversaria. Füllkrug, soprannominato “Lücke” per lo spazio tra i denti, è un attaccante d’area vecchio stampo, capace di dominare nel gioco aereo e di agire come sponda per i trequartisti.

I dettagli dell’affare: cifre e formula

La trattativa con gli Hammers si è conclusa sulla base di un prestito semestrale, una mossa strategica che permette ai meneghini di testare l’impatto del giocatore senza vincoli pluriennali immediati. Il vero capolavoro diplomatico del club rossonero riguarda però il diritto di riscatto, fissato alla cifra contenuta di 5 milioni di euro. Un investimento low-costper un giocatore che è stato protagonista assoluto nelle ultime stagioni di Bundesliga e con la maglia della Germania.

Perché Füllkrug è l’uomo giusto per i rossoneri

L’innesto del panzer tedesco garantisce una variante tattica che mancava nella prima parte di stagione. La sua abilità nel proteggere palla permetterà al Diavolo di alzare il baricentro e favorire gli inserimenti dei centrocampisti. Con questa mossa, il Milan si assicura un’arma letale per sbloccare le difese chiuse, mettendo a disposizione di Allegri un profilo di esperienza internazionale e grande carisma. Il popolo milanista attende ora solo l’annuncio ufficiale per abbracciare il nuovo numero nove