Fullkrug al Milan: analisi economica e tattica del colpo di gennaio. Il peso a bilancio

Fullkrug è rossonero: in attesa del superamento delle visite mediche, ecco l’impatto a bilancio del centravanti tedesco

L’infortunio di Santiago Gimenez ha creato una voragine nell’attacco di Massimiliano Allegri, evidenziando la mancanza di una punta fisica capace di dominare l’area di rigore e giocare spalle alla porta. Per colmare questa lacuna, il DS Igli Tare ha chiuso in tempi record l’operazione per Niclas Füllkrug, prelevato dal West Ham per dare nuova linfa alla manovra rossonera.

Fullkrug, Cifre e dettagli: l’impatto a bilancio

Secondo l’analisi di Calcio e Finanza, l’operazione è stata strutturata per essere sostenibile nell’immediato e flessibile per il futuro:

La formula: Prestito gratuito fino a giugno 2026 con un diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro . Il giocatore è già atterrato a Milano per iniziare la sua nuova avventura.

Prestito gratuito fino a giugno 2026 con un diritto di riscatto fissato a circa . Il giocatore è già atterrato a Milano per iniziare la sua nuova avventura. Lo stipendio attuale: Füllkrug percepirà la stessa cifra garantita a Londra, ovvero 1,5 milioni di euro netti per i restanti sei mesi della stagione. Al lordo, questo peserà sulle casse rossonere per 2,77 milioni di euro nel bilancio 2025/26.

Füllkrug percepirà la stessa cifra garantita a Londra, ovvero per i restanti sei mesi della stagione. Al lordo, questo peserà sulle casse rossonere per nel bilancio 2025/26. Proiezione riscatto 2026/27: Se il Milan dovesse confermare il tedesco con un contratto da 3 milioni netti, il peso a bilancio salirebbe a 10,55 milioni di euro (5 milioni di ammortamento e 5,55 milioni di ingaggio lordo).

L’identikit: il Panzer per Allegri

Füllkrug (classe 1993) rappresenta l’usato garantito di cui il Milan ha bisogno. Dopo un periodo opaco in Premier League, il tedesco cerca il riscatto in Serie A. Le sue caratteristiche sono complementari alla velocità di Leão e alla fantasia dei trequartisti, offrendo finalmente quella presenza fisica in area che mancava anche prima dello stop di Gimenez.