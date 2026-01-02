Fullkrug subito in campo, ecco il nuovo attaccante del Milan: l’apporto del mercato si fa sentire

Fullkrug entra al posto di Leao al 69′ di Cagliari Milan, subito una chance per l’attaccante tedesco classe 1993

Il calciomercato invernale del Milan entra subito nel vivo del rettangolo verde. In occasione della sfida contro il Cagliari, i riflettori si sono accesi su Niclas Füllkrug, il possente centravanti tedesco prelevato per dare fisicità e gol all’attacco di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, noto per la sua gestione pragmatica e la capacità di leggere i momenti della partita, ha scelto di gettare nella mischia il nuovo acquisto al minuto 69, rendendolo ufficialmente il primo rinforzo di gennaio a calcare i campi della Serie A in questa sessione.

Emergenza attacco: le scelte forzate del Diavolo

Il debutto di Füllkrug non è stato solo un battesimo tattico, ma una necessità dettata dalle assenze pesanti che hanno colpito i rossoneri. Il Diavolo è dovuto scendere in campo privo di due pedine fondamentali: Christopher Nkunku, il fantasista francese dotato di un dribbling fulmineo e visione di gioco superiore, e Santiago Giménez, il giovane bomber messicano che si è imposto come terminale offensivo di riferimento nella prima parte di stagione.

A completare il quadro delle rotazioni obbligate è stata la condizione di Rafael Leão. L’esterno portoghese, stella polare e uomo dei guizzi imprevedibili della formazione meneghina, non aveva ancora i novanta minuti nelle gambe, costringendo lo staff tecnico a centellinare le sue energie e a ridisegnare l’assetto offensivo a gara in corso.

L’impatto di Füllkrug e la statistica record

L’ingresso dell’ex Borussia Dortmund non rappresenta solo una mossa strategica, ma conferma una curiosità statistica unica: con Füllkrug, il numero 9 dei rossoneri tocca la quota record di 11 nazionalità diverse consecutive. Un vero e proprio mosaico internazionale che il centravanti tedesco spera di stabilizzare con le sue prestazioni.

Nei minuti disputati in Sardegna, il nuovo ariete di Allegri ha mostrato subito le sue caratteristiche: protezione della palla, sponde intelligenti per i compagni e una presenza fisica che ha messo in difficoltà la retroguardia isolana. Per il Milan, l’inserimento immediato del teutonico è il segnale chiaro di voler mantenere alta la pressione sulla vetta della classifica, sopperendo con il mercato alle lacune della rosa.

Prospettive per il prosieguo della stagione

Con il recupero dei titolari e l’integrazione del nuovo “9”, i rossoneri puntano a un finale di stagione da protagonisti. La gestione dei carichi di lavoro di Leão e il ritorno dei lungodegenti saranno i temi caldi delle prossime settimane, ma il debutto di Füllkrug regala già la prima certezza a una tifoseria che sogna in grande.