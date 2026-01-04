Fullkrug, il centravanti che mancava: Allegri sorride, il tedesco porta in dote queste importanti varianti tattiche

Fullkrug è il centravanti che mancava al Milan: ecco tutte le varianti tattiche che il tedesco porta in dote alla squadra di Allegri

Il Milan ha finalmente trovato il suo punto di riferimento. Nella notte di Cagliari, oltre ai tre punti e al primato, i rossoneri hanno scoperto (o riscoperto) l’importanza di un centravanti “di peso”. Come sottolineato da TMW, l’esordio di Niclas Füllkrug ha colmato una voragine tattica che durava da mesi.

Più dei gol: la lingua del sacrificio

Non è stato un debutto da copertina per gol o assist, ma una prestazione che ha parlato la lingua preferita di Massimiliano Allegri: quella della lotta e del pragmatismo. Entrato nell’ultimo quarto di gara alla Unipol Domus, il gigante tedesco ha cambiato il volto della manovra offensiva:

Dominio fisico: Füllkrug ha ingaggiato duelli rusticani con i difensori sardi, confermando le statistiche che lo vedono vincitore in oltre il 50% dei duelli aerei disputati in carriera tra Bundesliga e Premier League.

Punto d'appoggio: Con lui in campo, ogni rinvio della difesa ha trovato un destinatario credibile. La sua capacità di giocare spalle alla porta permette alla squadra di salire, respirare e consolidare il possesso.

L’equilibratore di Allegri

Per il tecnico livornese, il lavoro sporco di Füllkrug vale quasi quanto una rete. In un Milan che spesso ha faticato a riempire l’area di rigore a causa delle polveri bagnate (e dell’infortunio) di Santiago Gimenez, il classe ’92 si è presentato come l’usato sicuro capace di dare equilibrio: