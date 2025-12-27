Fullkrug, Allegri lo elogia in conferenza stampa: «Ha caratteristiche che ci mancano. Ecco quando sarà a disposizione»

Fullkrug, Massimiliano Allegri ha elogiato il nuovo acquisto rossonero in conferenza stampa: possibile esordio a Cagliari

Nella conferenza stampa di oggi, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sul debutto del nuovo acquisto rossonero. Nonostante l’entusiasmo dei tifosi e il primo allenamento in gruppo svolto ieri grazie al nullaosta del West Ham, Niclas Fullkrug non scenderà in campo domani contro il Verona. Il tecnico ha chiarito che il tedesco, sebbene felice e volenteroso, è ancora indietro di condizione e sarà ufficialmente disponibile solo per la trasferta di Cagliari del 2 gennaio, beneficiando della deroga speciale FIGC per i tesseramenti.

Emergenza Verona: Leão fuori, tocca a Nkunku

La notizia del giorno riguarda però Rafael Leão. L’attaccante portoghese non è stato convocato a causa di un fastidio fisico che gli impedisce di scattare al 100%. Un’assenza pesante che rimescola le carte in attacco:

Nkunku titolare: Sarà il francese a guidare il reparto insieme a Pulisic . Nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero in uscita verso la Turchia, Allegri gli ha confermato fiducia: “In Italia c’è meno spazio e più malizia, ha solo bisogno di tempo”.

Sarà il francese a guidare il reparto insieme a . Nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero in uscita verso la Turchia, Allegri gli ha confermato fiducia: “In Italia c’è meno spazio e più malizia, ha solo bisogno di tempo”. Difesa confermata: Con Gabbia ancora indisponibile (si punta a recuperarlo per Cagliari), la linea a tre davanti a Maignan sarà composta da Tomori, De Winter e Pavlovic.

Con ancora indisponibile (si punta a recuperarlo per Cagliari), la linea a tre davanti a Maignan sarà composta da Tomori, e Pavlovic. Centrocampo muscolare: Fofana riprende il suo posto in mediana con Modrić e Rabiot, mentre Loftus-Cheek partirà inizialmente dalla panchina.

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI