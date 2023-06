Frattesi esce allo scoperto: «Ho già scelto dove giocherò». Poi esprime un desiderio: le sue dichiarazioni

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole dell’obiettivo di mercato del Milan.

CONTROLLA IL TELEFONO – «Mica tanto. Ho chiesto al mio procuratore Riso di avvisarmi solo quando è quasi tutto fatto e così mi sono condannato all’autodistruzione. Lui è ermetico. I suoi collaboratori sono terrorizzati da Riso e non mi dicono nulla».

LE BIG LO VOGLIONO – «E’ una bella sensazione, non posso negarlo. Però adesso sono un po’ ansioso: vorrei che si definisse la situazione. E penso a mio nonno Carmine, che leggeva i giornali, amava il calcio e oggi sarebbe tanto felice».

LA SUA SCELTA – «Non sarebbe corretto indicare una squadra perche le trattative possono morire all’improvviso. Però cercherò di essere estremamente sincero: io ho scelto la squadra. E sono sicuro che il mio procuratore troverai il modo di accontentarmi, altrimenti lo mando… al mare. Però sento che ci sono altre società interessate a me».

GIOCARE CON BARELLA SAREBBE UN PROBLEMA – «No assolutamente. Io posso partire da sinistra, così quando mi accentro calcio con il piede buono. Che con l’altro a volte faccio dei danni…».

CHAMPIONS – «Ci penso, la vorrei giocare, ma non è la prima cosa: conta di più il progetto. Così come non cambia andare in una squadra pronta a vincere o da ricostruire: sarei carico allo stesso modo».