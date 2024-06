Thuram elogia Giroud: «Ho imparato molto di lui, ha mostrato l’importanza di lavorare sodo. Maglia numero 9? Vi dico che…». Le parole del nerazzurro

Intervistato da Ouest-France, Marcus Thuram ha parlato del suo ruolo nella nazionale francese, citando anche l’ex Milan Giroud.

MAGLIA NUMERO 9 – «Questo significa molto per me. Giocare da numero 9 significa essere ottimisti. È sapere che hai fiducia in te stesso, che sei capace di segnare gol. Questa è una posizione che richiede molta responsabilità, ma sono pronto ad accettare questa sfida»

GIOCARE CON COMPAGNI ESPERTI – «Ho imparato molto da giocatori come Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder e Kylian Mbappé. Mi hanno mostrato l’importanza di rimanere umili e lavorare sodo. Mi hanno anche dimostrato che puoi sempre migliorare, anche quando sei ad alto livello»