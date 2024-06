Tomori via dal Milan? Dall’Inghilterra sono sicuri: avviati i contatti con questo club. L’INDISCREZIONE fa tremare i tifosi

Tomori via dal Milan? Dall’Inghilterra sono sicuri: questo top club fa sul serio. Avviati i contatti. Le ULTIME sul calciomercato

Sarà un futuro tutto da scrivere quello del difensore rossonero Tomori: secondo quanto riportato da Football Insider, il Newcastle sarebbe piombato sull’inglese. Il calciomercato Milan osserva l’evolversi della situazione.

PAROLE – «Il Newcastle United ha preso contatti con l’entourage di Fikayo Tomori mentre pianificano una mossa per ingaggiarlo quest’estate. I dirigenti del St James’ Park sono ansiosi di accertare l’interesse del nazionale inglese per un ritorno in Premier League prima della prossima stagione».