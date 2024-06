Spinazzola Milan, occasione a zero: un altro club di Serie A si inserisce per l’esterno. I DETTAGLI di calciomercato

Leonardo Spinazzola lascerà la Roma nella prossima sessione di mercato: un occasione a zero per l’esterno italiano su cui aveva mostrato interesse anche il mercato Milan. Come riportato da Gianluca Di Marzio, sul giocatore ci sarebbe anche il Napoli di Antonio Conte che da sempre apprezza l’ex Juve.

Le prossime settimane saranno decisive ma i partenopei lavorano forte sulle fasce mentre i rossoneri non sembrano aver problemi a sinistra.