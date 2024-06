Zirkzee Milan, Marchetti RIVELA: «Serve tempo per ammorbidire le commissioni ma ATTENZIONE a queste squadre». Le parole del giornalista

Il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto a SkySport sull’attaccante seguito anche dal mercato Milan, Joshua Zirkzee.

PAROLE – «Ibrahimovic ha sottolineato come il problema della commissione sia il problema che è nella testa dei dirigenti rossoneri. Serve un po’ di tempo per ammorbidire questa cifra, ci sono squadre che potrebbero anticipare come l’Arsenal o il Manchester United che si farebbero sicuramente meno problemi per pagare questi 15 milioni di euro».