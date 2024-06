Calciomercato Milan, scade il termine per i diritti di riscatto: tutte le DECISIONI sui giocatori rossoneri in prestito. Il resoconto

Alle 00:00 di sabato 15 giugno terminerà ufficialmente la finestra per i riscatti dei giocatori in prestito. Ormai tutte le scelte per quanto riguarda i giocatori del Milan sono già state fatte. La più importante riguarda De Ketelaere che continuerà la sua esperienza all’Atalanta con la Dea che verserà i 22 milioni di euro nelle casse del calciomercato Milan.

Ritorna dopo l’esperienza dal Bologna Alexis Salemakers, così come Lorenzo Colombo e Daniel Maldini dal Monza. A questi si aggiungono Vásquez dall’Ascoli, Ballo-Touré dal Fulham e Origi dal Nottingham Forest.