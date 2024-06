Ambrosini critico su Tomori: «Ha commesso TROPPI errori». Poi la stoccata a un altro rossonero! - Milan News 24

Ambrosini critico su Tomori: «Ha commesso TROPPI errori». Poi la stoccata a un altro rossonero! Le dichiarazioni dell’ex Milan

L’ex calciatore del Milan Ambrosini ha parlato a OLBG soffermandosi sulle prestazioni di Tomori e Loftus-Cheek.

PAROLE SU TIMORI – «In questa stagione Tomori ha commesso troppi errori. L’anno in cui il Milan vinse la Serie A, lui fu fantastico. Ma in questo momento, nell’ultimo anno, ha avuto un brutto infortunio e le sue prestazioni non sono state le stesse».

PAROLE SU LOFTUS-CHEEK – «Loftus-Cheek ha tutto come top player, ma dobbiamo vederlo giocare a quel livello in ogni partita e non una volta su tre. Ha tutto, ma non mostra abbastanza le sue qualità, questo è il suo problema. Forse è per questo che il Chelsea lo ha lasciato andare».