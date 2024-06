Zaniolo Milan, una squadra fa sul serio: il suo arrivo è legato da… un rossonero in prestito? Gli aggiornamenti di calciomercato

Tra i calciatori accostati al mercato Milan nelle ultime sessioni c’è stato anche Nicolò Zaniolo: il giocatore ex Roma è nel mirino anche dell’Atalanta e come riportato da Alfredo Pedullà il suo arrivo non è condizionato dal fatto che la Dea manterrà De Ketelaere.

PAROLE – «L’Atalanta si è informata sulle condizioni fisiche di Zaniolo, ulteriore conferma del concreto interesse, e ha capito che i tempi non saranno lunghi. I contatti con il Galatasaray, proprietario del cartellino, sono già stati impostati».