Franco Vazquez: «Tifo Milan sin da bambino, mi ha sempre attratto»

Franco Vazquez, ex Palermo oggi al Siviglia, ha svelato una sua passione nascosta per il Milan sin da quando era bambino

Franco Vazquez, esperto trequartista del Siviglia, ha parlato della sua passione per i colori rossoneri intervistato da Radio Mitre Cordoba: «Sapete dove vorrei giocare? Nel Milan. Quella è una squadra che mi ha sempre attratto,sogno di giocare lì fin da quando ero un bambino. Lo guardavo in Tv e per me erano i più forti di tutti. Quanto mi piaceva Kakà…».

In scadenza di contratto nel giugno 2021, Franco Vazquez non rientra per motivi anagrafici nei piani del Milan avendo compiuto lo scorso febbraio 31 anni.