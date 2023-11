Ordine tuona: «Al Milan serve Ibrahimovic. C’è un fatto che lo dimostra»

Franco Ordine, giornalista di fede rossonera, è sicuro che al Milan sia indispensabile l’ingresso in società di Zlatan Ibrahimovic

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha parlato così del possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan:

«Giorgio Furlani, l’ad, è a Dubai, chiamato a inaugurare una sede del club, il vice-presidente vicario Franco Baresi in Cina per una missione di rappresentanza diplomatica, Scaroni il presidente a Milano. Ieri a Lecce nemmeno un dirigente al fianco della squadra e del tecnico. E poi c’è chi sostiene che l’arrivo di Ibra, con l’attuale compagine societaria ridotta all’osso, non sia indispensabile».