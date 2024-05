Nuovo allenatore Milan: cinque i candidati ancora in corsa. La LISTA completa e aggiornata

Nuovo allenatore Milan: cinque profili ancora in corsa. La LISTA completa e aggiornata dopo l’ultimo weekend

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha stilato la lista completa e aggiornata dopo il weekend degli allenatori nel mirino della dirigenza rossonera per sostituire Stefano Pioli. 5 i candidati ancora in corsa.

Alla lista che già comprendeva tra gli altri Fonseca, Gallardo e Van Bommel si sono aggiunti proprio in queste ultime ore De Zerbi (che ieri ha guidato per l’ultima volta il Brighton) e Scaloni (attuale ct dell’Argentina campione del Mondo).