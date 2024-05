Fonseca Milan, la sua candidatura rischia di perdere appeal: SCENARI stravolti nelle ultime ore. Gli aggiornamenti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del futuro di Paulo Fonseca, uno degli allenatori valutati dal Milan in queste settimane come possibile successore di Stefano Pioli.

Il suo profilo era e resta uno dei nomi più caldi ma il Diavolo non è l’unica squadra in corsa. Anche il campo poi gioca la sua parte: il Lille dovrà passare dai preliminari di Champions, per questo la sua candidatura rischia di perdere appeal.