Francia Ucraina 4-0: squadra di Deschamps a valanga. Il resoconto della gara di Maignan e Nkunku

Francia Ucraina 4-0: Maignan e compagno annichiliscono gli ospiti. Il portiere inoperoso, solo 5 minuti in campo per Nkunku

La Francia ha conquistato una vittoria schiacciante e convincente sull’Ucraina, imponendosi con un netto 4-0 e ipotecando la qualificazione ai Mondiali. La formazione di Didier Deschamps ha dominato grazie alla doppietta di Kylian Mbappé (uno su rigore) e alle reti di Olise ed Ekitike.

I due giocatori del Milan hanno avuto un minutaggio molto diverso: