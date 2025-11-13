News
Francia Ucraina 4-0: squadra di Deschamps a valanga. Il resoconto della gara di Maignan e Nkunku
Francia Ucraina 4-0: Maignan e compagno annichiliscono gli ospiti. Il portiere inoperoso, solo 5 minuti in campo per Nkunku
La Francia ha conquistato una vittoria schiacciante e convincente sull’Ucraina, imponendosi con un netto 4-0 e ipotecando la qualificazione ai Mondiali. La formazione di Didier Deschamps ha dominato grazie alla doppietta di Kylian Mbappé (uno su rigore) e alle reti di Olise ed Ekitike.
I due giocatori del Milan hanno avuto un minutaggio molto diverso:
- Mike Maignan è stato in campo per tutti i 90 minuti, risultando sostanzialmente inoperoso data la timidezza dell’attacco ucraino.
- Christopher Nkunku ha giocato solo gli ultimi 5 minuti del match, subentrando a Olise all’89° minuto e giocando di fatto solo il recupero.