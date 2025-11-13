Connect with us

Francia Ucraina 4-0: squadra di Deschamps a valanga. Il resoconto della gara di Maignan e Nkunku

Moldavia Italia 0-2: gli Azzurri di Gattuso vincono senza brillare. I due rossoneri Gabbia e Ricci in panchina per 90 minuti

Moldavia Italia 0-2: termina qui, sofferto successo per gli Azzurri di Gattuso!

Mercato Milan, Lewandowski più vicino? La mossa del Barcellona fa felice Tare, i blaugrana puntano il top player a giugno

Tare ospite al Social Football Summit 2025. Intervista One to One il 19 novembre. I dettagli - FOTO

8 minuti ago

Maignan

Francia Ucraina 4-0: Maignan e compagno annichiliscono gli ospiti. Il portiere inoperoso, solo 5 minuti in campo per Nkunku

La Francia ha conquistato una vittoria schiacciante e convincente sull’Ucraina, imponendosi con un netto 4-0 e ipotecando la qualificazione ai Mondiali. La formazione di Didier Deschamps ha dominato grazie alla doppietta di Kylian Mbappé (uno su rigore) e alle reti di Olise ed Ekitike.

I due giocatori del Milan hanno avuto un minutaggio molto diverso:

  • Mike Maignan è stato in campo per tutti i 90 minuti, risultando sostanzialmente inoperoso data la timidezza dell’attacco ucraino.
  • Christopher Nkunku ha giocato solo gli ultimi 5 minuti del match, subentrando a Olise all’89° minuto e giocando di fatto solo il recupero.
