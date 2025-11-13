Connect with us

News

Formazioni ufficiali Francia Ucraina: le scelte di Deschamps su Maignan e Nkunku

News

Formazioni ufficiali Irlanda Portogallo: la scelta di Martinez su Leao

News

Norvegia Estonia 4-1: Haaland manda l'Italia agli spareggi Mondiali? Il resoconto del match odierno

News

Formazioni ufficiali Moldova Italia: le scelte di Gattuso su Ricci e Gabbia

News

Moldavia Italia LIVE: diramate le formazioni ufficiali, Gabbia e Ricci dalla panchina

News

Formazioni ufficiali Francia Ucraina: le scelte di Deschamps su Maignan e Nkunku

Milan news 24

Published

24 secondi ago

on

By

Deschamps Maignan

Formazioni ufficiali Francia Ucraina: di seguito le scelte di Deschamps sui due calciatori del Milan Maignan e Nkunku. Ultime

Sono state diramate le formazioni ufficiali per Francia-Ucraina, match cruciale valido per il nono turno del Girone D di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026.

Il CT francese Didier Deschamps schiera dal primo minuto il rossonero Mike Maignan tra i pali, affidando l’attacco alla stella Kylian Mbappé. In panchina, a disposizione, c’è l’altro rossonero Christopher Nkunku.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

  • FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Tchouaméni; Cherki, Olise, Barcola; Mbappé. All. Deschamps.
  • UCRAINA (4-5-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Malinovskyi, Yaremchuk, Ocheretko, Voloshyn; Vanat. All. Rebrov.
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.