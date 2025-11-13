News
Formazioni ufficiali Francia Ucraina: le scelte di Deschamps su Maignan e Nkunku
Formazioni ufficiali Francia Ucraina: di seguito le scelte di Deschamps sui due calciatori del Milan Maignan e Nkunku. Ultime
Sono state diramate le formazioni ufficiali per Francia-Ucraina, match cruciale valido per il nono turno del Girone D di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026.
Il CT francese Didier Deschamps schiera dal primo minuto il rossonero Mike Maignan tra i pali, affidando l’attacco alla stella Kylian Mbappé. In panchina, a disposizione, c’è l’altro rossonero Christopher Nkunku.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
- FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Tchouaméni; Cherki, Olise, Barcola; Mbappé. All. Deschamps.
- UCRAINA (4-5-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Malinovskyi, Yaremchuk, Ocheretko, Voloshyn; Vanat. All. Rebrov.