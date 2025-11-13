News
Francia Ucraina, stasera tocca ai due rossoneri Maignan e Nkunku: le ultime sulle scelte di Deschamps
Francia Ucraina, Deschamps è pronto a lanciare dal primo minuto il portiere rossonero Mike Maignan. Panchina per Nkunku
La Francia scende in campo stasera a Parigi, alle ore 20:45, sperando di ottenere la qualificazione ai Mondiali 2026 nel match contro l’Ucraina.
Il CT Didier Deschamps ha scelto di schierare un solo rossonero dal primo minuto: si tratta di Mike Maignan, confermato come portiere titolare. L’altro giocatore del Milan convocato, Christopher Nkunku, partirà inizialmente dalla panchina.
Francia Ucraina, la probabile formazione
Secondo le indiscrezioni di Le Parisien, questa è la probabile formazione della Francia per l’incontro, valido per le Qualificazioni ai Mondiali:
- Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Kanté, Koné; Olise, Cherki, Barcola; Mbappé.
La speranza di Deschamps è che la potenza offensiva guidata da Kylian Mbappé basti per conquistare i punti necessari per chiudere il discorso qualificazione.