Nazionali Milan, gli impegni dei rossoneri Maignan e Nkunku con la Francia di Deschamps. Il dettaglio

Nazionali Milan, di seguito gli impegno dei rossoneri Maignan e Nkunku con la Francia di Deschamps. Il dettaglio

La sosta per le Nazionali è ormai cominciata, e il centro sportivo di Milanello si è inevitabilmente svuotato. Sono ben 12 i calciatori rossoneri partiti per rispondere alla chiamata delle rispettive selezioni, mentre altri, per infortunio o necessità di recupero, sono rimasti a lavorare con Massimiliano Allegri.

Tra i big impegnati nelle gare di qualificazione ai Mondiali 2026 ci sono Mike Maignan e Christopher Nkunku, entrambi convocati dalla Francia.

Gli Impegni Della Francia

La Nazionale transalpina affronterà due sfide cruciali per la qualificazione:

Francia-Ucraina : Giovedì 13 novembre alle ore 20:45 , a Parigi.

: Giovedì alle ore , a Parigi. Azerbaigian-Francia: Domenica 16 novembre alle ore 18:00, a Baku.

I due milanisti saranno protagonisti in queste decisive partite internazionali.