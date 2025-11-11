Connect with us

Nazionali Milan, gli impegni dei rossoneri Maignan e Nkunku con la Francia di Deschamps. Il dettaglio

Modric Milan, cosa c'è di vero dietro le voci di rinnovo? Volontà forte delle parti e nuovi record nel mirino del centrocampista croato. La situazione

Allegri, il dato sentenzia il suo Milan: senza quei due media punti da incubo! Doppia assenza pesantissima

Mercato Milan, Gila resta il nome più caldo per la difesa: è un pallino di Tare! Ultime

Mercato Milan, aneddoto Panichelli! Non è più un obiettivo dei rossoneri ma la ricostruzione lascia di stucco: cosa è successo

Milan news 24

Published

6 minuti ago

on

By

Deschamps Maignan

Nazionali Milan, di seguito gli impegno dei rossoneri Maignan e Nkunku con la Francia di Deschamps. Il dettaglio

La sosta per le Nazionali è ormai cominciata, e il centro sportivo di Milanello si è inevitabilmente svuotato. Sono ben 12 i calciatori rossoneri partiti per rispondere alla chiamata delle rispettive selezioni, mentre altri, per infortunio o necessità di recupero, sono rimasti a lavorare con Massimiliano Allegri.

Tra i big impegnati nelle gare di qualificazione ai Mondiali 2026 ci sono Mike Maignan e Christopher Nkunku, entrambi convocati dalla Francia.

Gli Impegni Della Francia

La Nazionale transalpina affronterà due sfide cruciali per la qualificazione:

  • Francia-Ucraina: Giovedì 13 novembre alle ore 20:45, a Parigi.
  • Azerbaigian-Francia: Domenica 16 novembre alle ore 18:00, a Baku.

I due milanisti saranno protagonisti in queste decisive partite internazionali.

