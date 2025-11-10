Nazionali Milan, già fissato il programma dei rientri dei rossoneri a Milanello: ecco quando Allegri li riavrà a disposizione per il derby

Nazionali Milan, è stato già fissato il programma dei rientri dei rossoneri a Milanello: Allegri riavrà tutti a tre giorni dal derby

Dopo un periodo segnato dalle assenze e dall’emergenza, la sosta per le Nazionali si rivela “benedetta” per il Milan. A differenza della scorsa, questa interruzione del campionato permetterà a Massimiliano Allegri di lavorare con un gruppo quasi al completo.

Il tecnico potrà contare su giocatori fondamentali come Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Santiago Gimenez, fra gli altri, che non hanno risposto alle convocazioni delle rispettive Nazionali per restare a Milanello. L’obiettivo primario è uno solo: recuperare dai rispettivi infortuni e tornare al 100% della forma fisica e mentale.

Nazionali Milan, obiettivo 23 novembre: il derby

Il rientro al top della forma è cruciale in vista della sfida del prossimo 23 novembre contro l’Inter. Il derby contro la capolista è il primo vero banco di prova per il Milan dopo il periodo difficile e la rimonta subita a Parma.

L’ottimismo è palpabile, tanto che Tuttosport ha titolato stamattina: «Allegri a tre giorni dal derby riavrà tutti».

Questo è un dettaglio tutt’altro che da sottovalutare. Avere a disposizione Rabiot (cruciale per il centrocampo), Pulisic (il capocannoniere) e Gimenez (opzione in attacco) con giorni di allenamento intensivo sulle gambe darà ad Allegri la possibilità di preparare la partita con grande profondità tattica e alternative, fondamentali per affrontare l’Inter di Chivu.