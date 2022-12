Francia, Rio Ferdinand snobba Giroud: «Mbappé è la mia unica preoccupazione». L’ex giocatore inglese si prepara alla sfida dei quarti

Alla vigilia della grande sfida tra Francia e Inghilterra ai quarti dei Mondiali, Rio Ferdinand ha parlato della Nazionale francese: snobbato il giocatore del Milan, Giroud.

Ecco le sue parole: «Se penso alla Francia, penso che Mbappé sia la mia unica preoccupazione. Non intendo mancare di rispetto agli altri, ma per come è costruita la squadra inglese, se riusciamo a contenere Mbappé, tutto il resto è gestito»