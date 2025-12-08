Formazioni ufficiali Torino Milan, ecco le scelte di Baroni e Allegri. Segui le ultimissime sui rossoneri

La quattordicesima giornata del campionato di Serie A si accende con la sfida tra il Torino e i rossoneri. L’incontro, cruciale per le ambizioni di classifica di entrambe le squadre, vede il Milan schierarsi sotto la guida del suo nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, il tattico livornese tornato sulla panchina del Diavolo. Tutti gli occhi sono puntati sulle scelte del mister, anche in vista del mercato gestito dal neo-Direttore Sportivo, Igni Tare, l’ex dirigente laziale ora al vertice della strategia sportiva meneghina.

Le Scelte Tattiche e i Protagonisti in Campo

La fonte ufficiale conferma le formazioni iniziali, svelando un approccio tattico molto simile per le due compagini, entrambe schierate con un modulo a tre difensori.

Per i granata, l’allenatore Marco Baroni, il tecnico noto per il suo gioco organizzato, opta per il 3-4-1-2. In porta c’è Israel, protetto dal trio difensivo Tameze, Maripan e Coco. A centrocampo, l’esterno Lazaro e il giovane talento Pedersen spingono sulle fasce, supportando la coppia centrale formata da Anjorin e Asllani, quest’ultimo regista di qualità. In attacco, il fantasista Vlasic agisce alle spalle del duo di peso Duvan Zapata, la macchina da gol colombiana, e Che Adams. Tra le riserve granata spiccano nomi come Casadei e Simeone.

Il Milan di Allegri: Un Centrocampo di Stellare Qualità

Il club milanese, guidato in panchina da Allegri, risponde con un solido 3-5-2, modulo che enfatizza la densità in mezzo al campo. Tra i pali, l’insostituibile Mike Maignan, il portiere-farò francese, dirige la difesa composta da Tomori, Gabbia e il giovane Pavlovic.

Il centrocampo è il vero punto di forza: Loftus-Cheek, il dinamico mediano inglese, affianca l’esperienza di Luka Modric, il Pallone d’Oro croato arrivato per dare classe, e la fisicità di Adrien Rabiot. Sulle corsie laterali, agiscono Alexis Saelemaekers e il promettente Bartesaghi. In avanti, il tandem offensivo è da brividi: Christopher Nkunku, l’attaccante polivalente, supporta il guizzo e la velocità di Rafael Leao, il fuoriclasse portoghese pronto a spaccare le difese.

In panchina per i rossoneri ci sono opzioni di lusso come Pulisic. La partita si preannuncia come una battaglia tattica in cui il nuovo assetto difensivo del Diavolo e la qualità dei suoi centrocampisti saranno messi a dura prova.

TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Anjorin,Asllani, Pedersen; Vlasic; Zapata, Che Adams. A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngone, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.