Formazioni ufficiali Parma Milan: le scelte di Pioli e D’Aversa per il match in programma questo pomeriggio al Tardini

Parma Milan, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici per il match in programma questo pomeriggio (ore 18) al Tardini. Pioli si affida Pierre Kalulu in difesa mentre in avanti Saelemaekers giocherà come sterno offensivo di destra nel terzetto completato da Rebic e Calhanoglu posto alle spalle di Ibrahimovic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Kurtic, Hernani; Man, Pellé, Gervinho. A disposizione: Colombi, Grassi, Cornelius, Brugman Laurini, Bruno Alves, Paredes, Daan, Rodrigo, Traore, Camara, Maxime Busi Allenatore: D’Aversa.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Theo Hernandez, Tomori, Kjaer, Kalulu; Kessie, Bennacer; Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Gabbia, Dalot, Krunic, Tonali, Meite, Castillejo, Hauge, Brahim Diaz, Rafael Leao, Mandzukic. Allenatore: Pioli.