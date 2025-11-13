Connect with us

Formazioni ufficiali Moldova Italia: le scelte di Gattuso su Ricci e Gabbia

Moldavia Italia LIVE: diramate le formazioni ufficiali, Gabbia e Ricci dalla panchina

Milan Futuro, weekend di sosta anche per i ragazzi di Oddo. Il motivo

Milan Sassuolo, in vendita i biglietti per Abbonati e Milan Club! I dettagli

Maignan titolare in Francia Ucraina! Nkunku verso la panchina: le probabili formazioni

Formazioni ufficiali Moldova Italia: Rino Gattuso farà partire dalla panchina i due calciatori del Milan, Samuele Ricci e Matteo Gabbia

L’Italia si prepara a scendere in campo a Chisinau contro la Moldavia per la penultima gara di qualificazione ai Mondiali 2026. A seguito della vittoria odierna della Norvegia sull’Estonia, gli Azzurri sono ormai praticamente “condannati” agli spareggi.

La gara di oggi, dunque, servirà al CT Gennaro Ivan Gattuso soprattutto per rodare schemi e affinità in vista dei cruciali impegni di marzo. I rossoneri Matteo Gabbia e Samuele Ricci inizieranno l’incontro dalla panchina.

FORMAZIONI UFFICIALI

  • MOLDOVA (3-5-2): Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. All. Popescu.
  • ITALIA (4-3-3): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Tonali, Cristante, Raspadori; Orsolini, Scamacca, Zaccagni. All. Gattuso.
