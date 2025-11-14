Formazioni ufficiali Milan Virtus Entella: le scelte di Allegri in vista dell’amichevole odierna. C’è Jashari

News
Formazioni ufficiali Milan Virtus Entella: le scelte di Allegri e Chiappella in vista dell’amichevole odierna. Jashari dal primo minuto
Sono state diramate le formazioni ufficiali per l’amichevole tra Milan e Virtus Entella, in programma stamattina a Solbiate Arno, un match utile per testare la condizione degli infortunati.
Il tecnico Massimiliano Allegri schiera un 4-3-3 di partenza che vede subito in campo alcuni elementi chiave:
- A centrocampo, l’atteso Ardon Jashari torna titolare insieme a Loftus-Cheek e Fofana.
- In difesa, Estupiñán trova spazio sulla fascia.
- L’attacco è guidato da Pulišić e Magrassi, affiancati da Borsani.
In panchina, a disposizione per subentrare, c’è il giovane Francesco Ibrahimović, in attesa del suo momento.
Formazioni ufficiali Milan Virtus Entella
- MILAN (4-3-3): Terracciano; Cappelletti, Minotti, Vladimirov, Estupiñán; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek; Borsani, Magrassi, Pulišić. All. Massimiliano Allegri.
- VIRTUS ENTELLA: Del Frate, Nichetti, Lipani, Karic, Nermin, Guiu, Russo, Moretti, Ankeye, Boccadomo, Bottaro, Portanova e altri. All. Andrea Chiappella.